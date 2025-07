Adriatico in ottima salute parametri nella norma in 75 tratti Valori sopra i limiti solo alla foce del Marecchia

Sono disponibili i risultati del campionamento delle acque marine, previsto dal calendario della stagione balneare, eseguito mercoledì 30 luglio da Arpae nelle province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena (dopo quello che aveva interessato la provincia di Ferrara eseguito il giorno precedente).I. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: adriatico - ottima - salute - parametri

Adriatico in ottima salute, parametri nella norma in 75 tratti. Valori sopra i limiti solo alla foce del Marecchia; ROMAGNA: Balneazione, Adriatico in buona salute, acque limpide | VIDEO; Fano, mobilitĂ sostenibile e bagni pubblici per riavere la Bandiera blu. Escluse le spiagge di Arzilla e Ponte Sasso.