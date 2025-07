Adriana Asti è morta nel sonno La signora del teatro e del cinema aveva 94 anni

Teatro e cinema in lutto per la morte di Adriana Asti. La celebre attrice si è spenta nel sonno nella notte tra il 30 e il 31 luglio nella clinica romana Villa Salaria, dove era ricoverata da una ventina di giorni. La notizia è stata confermata dal cognato, il giornalista Giuliano Ferrara, fratello del marito Giorgio Ferrara, scomparso due anni fa. "Adriana è stata una splendida attrice e una persona indimenticabile" le sue parole all'Adnkronos. I funerali si terranno sabato 1 agosto, alle ore 11, nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. Nata a Milano il 30 aprile del 1931 con il vero nome di Adelaide Este, Adriana Asti ha scritto pagine importanti del teatro e del cinema d’autore con la sua eleganza e la sua raffinatezza, ma anche con il suo anticonformismo e la sua libertà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Adriana Asti è morta nel sonno. La signora del teatro e del cinema aveva 94 anni

In questa notizia si parla di: adriana - asti - sonno - teatro

E' morta Adriana Asti, l'attrice che cercava un altro mondo - Alla fine, non è morta “durante una cena noiosa”, come prevedeva in un’intervista televisiva (come la capiamo, signora).

Addio a Adriana Asti, aveva 94 anni - Adriana Asti vanta tanti lavori con Visconti, Bertolucci, Pasolini: si spegne un'attrice che ha mandato il cinema più di ogni cosa L'articolo Addio a Adriana Asti, aveva 94 anni proviene da Il Difforme.

È morta Adriana Asti: attrice di cinema e teatro, aveva 94 anni - È morta l’attrice Adriana Asti. Icona dello spettacolo italiano con una carriera fra teatro, cinema e televisione, è deceduta nel sonno a Roma all’età di 94 anni.

È morta stanotte nel sonno, a Roma, all'età di 94 anni, Adriana Asti, grande attrice di teatro e cinema. Era nata a Milano il 30 aprile 1931. Ha lavorato con i più grandi, da Strehler a Visconti, da Bertolucci a Ronconi. Articolo completo su RaiNews.it Vai su Facebook

Adriana Asti morta nel sonno, l'attrice aveva lavorato con Strehler, Visconti e Bertolucci: aveva 94 anni; Addio ad Adriana Asti, signora del teatro e del cinema italiano: si è spenta nel sonno a 94 anni -; Adriana Asti è morta nel sonno. La signora del teatro e del cinema aveva 94 anni.

Adriana Asti è morta nel sonno. La signora del teatro e del cinema aveva 94 anni - L'interprete si è spenta nella notte tra il 30 e il 31 luglio nella clinica romana Villa Salaria. Come scrive ilgiornale.it

Adriana Asti, morta l'attrice di cinema e teatro: aveva 94 anni. Sabato i funerali a Roma - È morta a 94 anni Adriana Asti, signora del teatro e musa del cinema d'autore, tra le presenze più originali e raffinate, protagonista ... Riporta ilmessaggero.it