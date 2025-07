C’è sempre un momento nelle biografie minime della gente, quelle che ti fanno a cena durante la mezz’ora in cui ci si descrive nel gioco di piccole verità reciproche, in cui aspetto (e arriva) il complimento letale: “Ah, ma non sai, leilui parla con chiunque. Dove sta, attacca bottone”. Segue il racconto di una scala di passanti che va dal venditore di agate false in Messico fino a Belzebù. Lo dicono con grande ammirazione, come si parlasse di esseri umani di qualità migliore, quelli interessati agli altri, quelli che degli altri non si annoiano, anzi, avercene di gente che ti riempie le giornate e ti rende la vita interessante raccontando i fatti suoi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Adescare gli sconosciuti con frasi prefabbricate è un’arte. Odiosa per chi è incapace