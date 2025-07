Addio Ottica Natali dopo 79 anni | Questa strada era una famiglia Ormai le botteghe non ci sono più

Chiude oggi 31 luglio una delle ultime vere botteghe per fiorentini del centro storico. Ottica Natali, al civico 10R di via de’ Cerchi, abbassa le saracinesche dopo 79 anni di attività. "Ho 70 anni, da sei sono in pensione e ora ho deciso di godermela davvero. È arrivato il momento", dice Stefano Natali, che insieme alla sorella Silvia rappresenta la seconda generazione della storica attività. Lui lavora lì da 55 anni, lei da 42. "Siamo cresciuti in bottega. Abbiamo visto intere famiglie, i nonni, i babbi, poi i figli e i nipoti. Per noi i clienti sono sempre stati amici, ci dispiace tantissimo lasciare", raccontano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio Ottica Natali dopo 79 anni: "Questa strada era una famiglia. Ormai le botteghe non ci sono più"

