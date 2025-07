Addio Odeh uomo di pace e grande amico Ucciso a Hebron era legato all’Opera La Pira

Odeh Muhammad Khalil al-Hathalin (o come si firmava sulle testate internazionali Awdah Hathaleen), l’attivista palestinese di 31 anni ucciso in Cisgiordania da un colono israeliano, aveva un profondo legame con la Toscana. Negli ultimi tre anni aveva partecipato al campo internazionale della fiorentinissima Opera Giorgio La Pira al villaggio La Vela, a Castiglione della Pescaia. Lo racconta, sul numero di Toscana Oggi in uscita in questi giorni, Giacomo Mininni, critico cinematografico del settimanale, che in questi anni era rimasto in contatto con Odeh (al centro nella foto dell’agosto scorso alla Vela) anche per la comune passione per il cinema: il giovane palestinese aveva partecipato alla realizzazione del film “No other land” che racconta i soprusi compiuti dai coloni israeliani nel suo villaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Addio Odeh, uomo di pace e grande amico". Ucciso a Hebron, era legato all’Opera La Pira

