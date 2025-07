Addio Inter pronta la cessione in Premier per 35 mln | il sostituto arriva dalla Serie A

Sfumato l’addio di Calhanoglu, adesso potrebbe essere un altro pezzo da 90 dell’Inter a partire per fare cassa Mentre gli occhi dei tifosi interisti sono puntati tutti sull’affare Lookman, a Viale della Liberazione si continua a lavorare anche negli altri reparti per consegnare al neo tecnico Cristian Chivu la miglior rosa possibile per la prossima stagione. I primi acquisti sono stati quelli di Bonny, Luis Henrique e Sucic (opzionato giĂ a gennaio), oltre al ritorno dei fratelli Esposito, con un esborso totale da oltre 70 mln per i vice campioni d’Europa. Oltre a Lookman però, Chivu chiede anche un difensore centrale che possa far rifiatare Acerbi e De Vrij, che hanno rispettivamente 37 e 33 anni. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Addio Inter, pronta la cessione in Premier per 35 mln: il sostituto arriva dalla Serie A

In questa notizia si parla di: addio - inter - pronta - cessione

Intreccio Inter-Juve: Bastoni e non Yildiz, addio Serie A - La decisione presa chiama in causa pure Milan e Atalanta, nello specifico Reijnders e Lookman. Ecco tutti i dettagli Alessandro Bastoni e Kenan Yildiz, il primo tra i protagonisti della grande cavalcata Champions dell’ Inter e il secondo l’astro nascente del calcio turco e, in teoria, il simbolo della Juventus che verrà .

Addio a Garlini, il cordoglio dell’Inter per l’ex attaccante nerazzurro - Il mondo del calcio è in lutto per la triste scomparsa di Oliviero Garlini. L’ex attaccante di Lazio e Atalanta aveva vestito anche i colori dell’Inter: il cordoglio del club nerazzurro.

Inzaghi, prima intervista all’Al-Hilal e spiega l’addio all’Inter: “Volevo…” - Nel corso della sua prima intervista da allenatore dell’ Al-Hilal, Simone Inzaghi ha espresso entusiasmo e ambizione per la nuova sfida professionale: “Sono molto contento di intraprendere questa nuova esperienza.

“ieri il gruppo di pensionati atalantini guidato da Beppe Maestri è riuscito a far commuovere, con un toccante saluto, Ademola Lookman all’uscita da Zingonia dopo le terapie per lo stiramento al polpaccio. C’è aria di addio, l’Inter è pronta al rilancio.” #CorSera Vai su X

Passione Inter Vai su Facebook

Dopo 3 anni si prepara cessione: Permanenza all'Inter appesa a un filo; Addio Inter, pronta la cessione in Premier per 35 mln: il sostituto arriva dalla Serie A; Tutto fatto per la cessione, anche le visite mediche: con l’Inter è finita.

Addio Inter, cessione ad un passo: si lavora sulla formula del trasferimento - Il Cagliari cerca l'accordo, ma l'Inter non apre al prestito con diritto di riscatto. Riporta spaziointer.it

Inter, addio possibile: arriva la maxi offerta dalla Premier League - C’è un nome che da qualche ora agita i pensieri della dirigenza nerazzurra. Si legge su spaziointer.it