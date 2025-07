Addio Esame di Stato torna la Maturità | Valditara punta sulla prova orale per valutare autonomia e crescita personale degli studenti

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha tenuto ieri un incontro con l'Ufficio di Coordinamento Nazionale dei Presidenti di Consulta, consolidando un appuntamento che ormai scandisce con cadenza bimestrale il dialogo tra il Ministero e la rappresentanza studentesca. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: valditara - addio - esame - stato

Con la legge Valditara addio ai corsi gender imposti dalla Toscana: in fumo 600.000 euro - Battaglia su «Alla Pari». Susanna Ceccardi: «La norma passerà a breve: il progetto sarà carta straccia, così Giani butta soldi pubblici».

Vittorio Feltri: “Valditara ha ragione, la scuola deve tornare indietro per andare avanti, latino dalla seconda media e addio ai metodi moderni. Basta con il copia-incolla” - Vittorio Feltri non usa mezzi termini nel definire le nuove misure del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, come "un'innovazione abbastanza interessante" L'articolo Vittorio Feltri: “Valditara ha ragione, la scuola deve tornare indietro per andare avanti, latino dalla seconda media e addio ai metodi moderni.

Via libera definitivo alla riforma del voto in condotta per medie e superiori. Il Consiglio dei Ministri ha approvato i nuovi regolamenti, dopo i pareri favorevoli espressi dal Consiglio di Stato. Dal prossimo anno scolastico (2025-2026), dunque, saranno pienamen Vai su Facebook

Addio Esame di Stato, torna la Maturità : Valditara punta sulla prova orale per valutare autonomia e crescita personale degli studenti; Cosa cambia per l'Esame di Stato della Maturità 2026 (e cosa no); Scena muta alla Maturità , lo studente a Valditara: “Sono senza parole, la sua è una risposta violenta, sono dispiaciuto”.

Rifiuta l'esame orale alla Maturità: è il secondo caso in Veneto. Valditara: "Chi boicotta dovrà ripetere l'anno" - Valditara: “Chi boicotta dovrà ripetere l’anno” Una studentessa di Belluno si è rifiutata di sostenere il colloquio con i professori: ... informazione.it scrive

Valditara: «Chi boicotta la Maturità non può farla franca. Serve più rispetto. Così cambierò l'esame» - Ministro Valditara, dopo i quattro casi di studenti che si sono rifiutati di fare l’esame orale della Maturità, lei ha annunciato che dal prossimo anno chi boicotta l’esame sarà bocciato. Lo riporta informazione.it