È morto Mario Gallina, ex sindaco di Merate, ex assessore, ex consigliere provinciale di Como quando la provincia di Lecco non c’era ancora. Di professione era un medico, specializzato in Ortopedia e Medicina legale, apprezzato dai colleghi di tutta la Lombardia. Aveva 77 anni. Una malattia lo ha portato via in fretta. È stato uno dei sindaci e degli amministratori locali che hanno contribuito a rendere Merate una città, con tanti servizi, e un punto di riferimento per tutto il circondario. "Una figura che ha rappresentato con passione, competenza, onestà e senso delle istituzioni una pagina importante della storia della nostra città e del territorio", lo ricorda Mattia Salvioni, il sindaco attuale, che spesso si rivolgeva a lui, come tanti, per chiedere consigli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio all’ex sindaco Gallina, con lui Merate diventò città