Cento ha dato oggi l’ultimo saluto a Pietro Paolo Lodi, 89enne fondatore della storica bottega Lodi Tendaggi. Si è spento il 28 luglio dopo aver combattuto una malattia che non gli ha dato scampo. "Un forte esempio di creativitĂ e passione nel mondo delle attivitĂ di vicinato – dice la delegazione di Confcommercio nella cittĂ del Guercino –, lo ricordiamo con affetto e commozione. Pietro Paolo Lodi è stato il fondatore del negozio Lodi Tendaggi e socio storico quanto attivo della nostra associazione. Un modello di riferimento per le nuove generazioni per serietĂ ed attaccamento al lavoro. L’attivitĂ in pieno centro storico a Cento, in corso Guercino, è stata ed è un autentico punto di orientamento per intere generazioni di clienti nel campo dei Tendaggi e della Biancheria per la Casa: un realtĂ sostenuta dalla passione e dalla creativitĂ che nasce nel 1960. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Pietro Paolo Lodi. Storico commerciante in Corso Guercino