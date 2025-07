Addio a Martina Oppelli | l' ultimo video dalla Svizzera perché in Italia non si può morire in pace

Martina Oppelli √® dovuta andare in Svizzera per poter morire in pace. Dopo il caso andato avanti per oltre due anni, la giovane triestina √® stata accolta da un Paese che, al contrario di quanto avviene in Italia, lascia libert√† di scelta. E proprio dalla Svizzera, prima di andarsene, ha deciso di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: svizzera - martina - oppelli - italia

Martina Oppelli, un altro no al suicidio assistito: ¬ęStanchezza e sconforto. Basta soffrire, me ne vado in Svizzera¬Ľ - Ha chiesto per tre volte di accedere al suicidio assistito, ma per tre volte le hanno detto di no: ora¬†Martina Oppelli, la donna triestina di 49 anni che da vent'anni √® affetta da.

Suicidio assistito, terzo rifiuto a Martina Oppelli: ‚ÄúValuto di andare in Svizzera‚ÄĚ - ‚ÄúBasta soffrire, valuto di andare in Svizzera ‚Äú. Sono le parole di Martina Oppelli, 49enne triestina affetta da venti anni da sclerosi multipla e tetraplegica, dopo aver ricevuto il terzo rifiuto per accedere al suicidio assistito.

Riceve il terzo no al suicidio assistito. Martina Oppelli:: "Ora valuto la Svizzera" - Terzo no al suicidio medicalmente assistito. Lo ha ricevuto Martina Oppelli (foto), professionista di 49 anni triestina, affetta da sclerosi multipla e tetraplegica.

Martina Oppelli ha subito dallo Stato italiano la violenza di dover andare in Svizzera, dopo anni di attesa, per essere aiutata a morire, pur avendo diritto a farlo in Italia. Vai su X

Martina Oppelli ha 50 anni, è un’architetta triestina affetta da sclerosi multipla progressiva. Una malattia che, nel tempo, le ha tolto tutto: la possibilità di camminare, di muoversi, di respirare autonomamente, persino di usare gli occhi per comunicare. Le è rimas Vai su Facebook

Martina Oppelli ha scelto il suicidio assistito in Svizzera: è morta oggi; Suicidio assisto negato tre volte in Italia, Martina Oppelli ha scelto di morire in Svizzera: Scusate il disturbo; Fine vita, Martina Oppelli ha avuto accesso al suicidio assistito in Svizzera | Nel vuoto il mio appello per una legge in Italia.

Suicidio assistito negato per tre volte in Italia, Martina Oppelli è morta in Svizzera - La 50enne triestina da oltre 20 anni era affetta da sclerosi multipla. Come scrive msn.com

Martina Oppelli, malata di sclerosi multipla, morta in Svizzera con il suicidio assistito dopo tre dinieghi in Italia - Martina Oppelli, 50 anni, affetta da sclerosi multipla da oltre vent‚Äôanni, è morta questa mattina in Svizzera attraverso il ... Riporta msn.com