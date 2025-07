Ad Asti i cabinet Open Fiber raccontano la città

Open Fiber punta su Asti: nel capoluogo è stato sviluppato il primo progetto a livello nazionale per rendere gli oltre 120 cabinet stradali della fibra ottica veri e propri info point dislocati sul territorio, con un'estetica dedicata alle tradizioni locali. Inquadrando il Qr Code sull'armadietto stradale si raggiunge il sito Visitasti e si scopre quanto ha da offrire la città tra eventi, attrazioni ed eccellenze enogastronomiche. Ad Asti è già disponibile la rete ultraveloce in fibra ottica per oltre 27.680 unità immobiliari con un'infrastruttura Ftth?(Fiber To The Home, letteralmente fibra fino a casa) che si sviluppa per circa 132 chilometri e realizzata con un investimento privato da parte di Open Fiber per oltre 9,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ad Asti i cabinet Open Fiber raccontano la cittÃ