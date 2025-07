Acquaviva palloncini bianchi per Sara Lea | al funerale della turista di 16 anni morta in scooter c' erano anche le amiche tedesche

ACQUAVIVA PICENA Una cerimonia semplice, raccolta, proprio come Sara Lea. Una ragazza di 16 anni come tante, che in Germania lavorava e studiava, umile, con tanti sogni ma senza grilli per la. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Acquaviva, palloncini bianchi per Sara Lea: al funerale della turista di 16 anni morta in scooter c'erano anche le amiche tedesche

Sara morta a 16 anni in scooter ad Acquaviva, si indaga per omicidio stradale - ACQUAVIVA PICENA Una vita spezzata a 16 anni per una tragica fatalità . Un dramma che coinvolge anche la donna che si è trovata sotto le ruote della sua auto Sara Lea Napoletani, la.

Sara Napolitani sarà seppellita ad Acquaviva - Sara Lea Napoletani, la sedicenne morta nell'incidente stradale accaduto lunedì lungo la strada provinciale 'panoramica' non sarà riportata nella sua città natale, Francoforte.

