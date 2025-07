Tempo di lettura: 2 minuti « Non permetteremo che, nel silenzio ferragostano, si consumi l’ennesimo atto contro i cittadini della Campania » queste le parole delle associazioni per la difesa dell’acqua pubblica che faccio mie. Con queste dichiarazioni la consigliera regionale indipendente Marì Muscarà interviene con forza sul rischio imminente di privatizzazione dell’acqua pubblica, dopo anni di mobilitazione da parte di comitati, cittadini e amministrazioni locali. La Giunta De Luca – ma con essa l’intera maggioranza che ha sostenuto questa linea – ha deliberato negli ultimi mesi la costituzione di una società mista pubblico-privato per la gestione della grande adduzione idrica regionale (GRIC Spa). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Acqua pubblica, la consigliera Muscarà: “No ai colpi di mano estivi, la battaglia continua!”