Arezzo, 31 luglio 2025 –  ACF Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive della calciatrice Ludovica Nembrini per la stagione 202526. Portiere classe 2007, Nembrini arriva in amaranto dall'ASD Livorno Donne, società nella quale è cresciuta calcisticamente. Con la formazione livornese ha già collezionato presenze in prima squadra nel campionato di Eccellenza, dimostrando affidabilità e personalità tra i pali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ACF Arezzo acquisisce le prestazioni della calciatrice Ludovica Nembrini per la stagione 2025/26

