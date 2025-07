accusato di riciclaggio e ricettazione assolto per non aver commesso il fatto

Tempo di lettura: 2 minuti Il Tribunale di Napoli, III Collegio B, presieduto dalla dott.ssa Primavera, ha assolto con formula piena, “per non aver commesso il fatto”, Nicola R., 50 anni, originario di Benevento ma residente da tempo a Giugliano in Campania. L’uomo era stato chiamato a rispondere di gravi accuse: riciclaggio e ricettazione aggravata, in concorso e in continuazione, per fatti che risalivano ad alcuni anni fa. La Procura, all’esito dell’udienza preliminare, aveva ottenuto il rinvio a giudizio dell’imputato, ipotizzando un’attivitĂ illecita condivisa con il fratello, poi deceduto nel dicembre 2022 (la cui posizione era stata stralciata ed estinta). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

