Accusa malore in mare e viene soccorso | turista ricoverato in rianimazione

TORRE SAN GIOVANNI (Ugento) – Ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno nelle acque di Torre San Giovanni, marina di Ugento, il turista barese, soccorso nella mattinata di ieri, e ricoverato presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase. Resta al momento sotto controllo, ma le sue. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: malore - soccorso - turista - ricoverato

Malore improvviso in centro a Lecco, uomo di 61 anni soccorso d'urgenza - Allarme rosso in centro Lecco. Un uomo di 61 anni è stato colto da un malore nel tardo pomeriggio di oggi, sabato, mentre si trovava in via Roma.

Malore improvviso in centro a Lecco, uomo di 61 anni soccorso d'urgenza - Allarme rosso in centro Lecco. Un uomo di 61 anni è stato colto da un malore nel tardo pomeriggio di oggi, sabato, mentre si trovava in via Roma.

Ha un malore, cade e sbatte violentemente il volto a terra: soccorso un 60enne - ANCONA - Momenti di paura oggi pomeriggio, intorno alle 18, per un uomo di circa 60 anni, soccorso dagli operatori della Croce Rossa di Ancona dopo essere stato colpito da un crisi epilettica.

Il piccolo era stato soccorso privo di sensi in piscina. Ricoverato in Rianimazione, è deceduto dopo un giorno agonia. La Procura di Lecce ha aperto un'inchiesta. Vai su Facebook

Accusa malore in mare e viene soccorso: turista ricoverato in rianimazione; Malore in mare: turista ricoverato in Rianimazione; Francesca Ariazzi morta in vacanza a Ibiza: il malore e il ricovero (forse tardivo) in ospedale.

Malore in mare: turista ricoverato in Rianimazione - Il malcapitato è stato soccorso da un bagnino che ha praticato una manovra di rianimazione mentre i ... Segnala trnews.it

Malore alle Cascate di Bocconi, tragedia sfiorata: ecco cosa è successo - Brusìa, donna salvata dai turisti: una 40enne estratta dalle acque dai bagnanti in stato di incoscienza e poi curata dal 118, pompieri e soccorso alpino ... msn.com scrive