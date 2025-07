Accordo Usa-Ue | che cosa vuol dire per l’Europa

Il 27 luglio scorso è stata finalmente raggiunta un’intesa politica tra Europa e Stati Uniti in merito all’applicazione dei dazi, tema chiave di questa nuova epoca che volge rapidamente ad un ridimensionamento dell’apertura commerciale sperimentata negli ultimi decenni. L’accordo traccia la direzione di fondo di un negoziato che deve in realtà ancora concludersi, ed in estrema sintesi prevede un’imposizione di dazi non reciproci al 15% per le merci europee esportate negli Stati Uniti (seppure con eccezioni), l’impegno da parte dell’Europa ad investire 600 miliardi negli USA e ad acquistare 750 miliardi di beni energetici americani nei prossimi 3 anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

