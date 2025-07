La programmazione televisiva di ABC nella serata del martedì sta attraversando alcune criticità dovute alla collocazione di due serie con toni molto diversi. La presenza di The Rookie, apprezzato dal pubblico e cresciuto nel corso degli anni, accanto a un’altra produzione con atmosfere decisamente più cupe, ha generato uno scompenso tra i vari show. Questo articolo analizza le caratteristiche delle due serie, il loro posizionamento nel palinsesto e le conseguenze sulla fruizione degli spettatori. will trent e the rookie in onda in un blocco del martedì. Sono state trasmesse a metà stagione. Entrambe le serie, The Rookie e Will Trent, sono tornate sui teleschermi a gennaio 2025, alcuni mesi dopo l’esordio della nuova stagione di High Potential. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Accoppiamento tra rookie e dramma all’83% ferisce entrambi gli spettacoli