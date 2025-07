Accoltellato durante una rissa in Serbia muore 17enne altoatesino | arrestati due minorenni

Un ragazzo altoatesino di 17 anni, M.M. le sue iniziali, è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta a Novi Pazar, cittadina della Serbia meridionale. Tre suoi amici, anch'essi della Provincia di Bolzano, sono rimasti feriti. Arrestati un 16enne e un 17enne, altri due giovani sono ricercati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

