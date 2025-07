Accoltella e uccide un bimbo che si è ribellato agli abusi poi il sequestro e la tortura dei migranti | 29enne arrestato in Germania

Ha accoltellato e ucciso un bambino che si è ribellato al tentativo di violenza sessuale. Un abuso che l'uomo voleva filmare e inviare ai familiari per convincerli a versare soldi per.

Un 29enne #somalo, accusato di avere sequestrato e torturato #migranti e ucciso un bambino, è stato arrestato a #Zweibruecken, in Germania. Il bimbo, connazionale, sarebbe stato ucciso con una coltellata alla gola perché si era ribellato al tentativo di viol Vai su X

