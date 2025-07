Accademia Fondazione Fiera Milano aperte le candidature al master Progea

Aperte ufficialmente le candidature per l’edizione 20252026 di PROGEA, il Master universitario di I livello in Progettazione e organizzazione di fiere, eventi e congressi, promosso da Accademia Fiera Milano insieme all’Università degli Studi di Milano. Il percorso, alla sua diciannovesima edizione, è rivolto a chi vuol diventare protagonista del mondo degli eventi e della comunicazione esperienziale e live: 20 i posti disponibili e 2 le borse di studio finanziate da Fondazione Fiera Milano che coprono interamente i costi di iscrizione. La scadenza per candidarsi è fissata alla mezzanotte del 6 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Accademia Fondazione Fiera Milano, aperte le candidature al master Progea

Milano, Bozzetti: “Io alla presidenza di Fondazione Fiera Milano? Valuteremo più avanti” - (Adnkronos) – "Io presidente? L'ho saputo dai giornali, ma comunque valuteremo più avanti". Così Giovanni Bozzetti, docente di Turismo culturale e Sviluppo del territorio della Cattolica di Milano, a margine dell’evento 'Futuro Direzione Nord' in corso a Milano, ha risposto a chi gli chiedeva della sua possibile candidatura alla presidenza di Fondazione Fiera Milano, al […] L'articolo Milano, Bozzetti: “Io alla presidenza di Fondazione Fiera Milano? Valuteremo più avanti” proviene da Webmagazine24.

Artigianato in Fiera, a Milano nuova edizione estiva dal 29 maggio al 2 giugno - (Adnkronos) – Dal 29 maggio al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, a Fieramilano Rho, in provincia di Milano, 760 artigiani da 50 paesi del mondo daranno vita ad Anteprima d’estate, il nuovo appuntamento promosso da Artigiano in Fiera.

Organizzazione fiere e congressi, a Milano parte il master - Sono aperte le candidature a Progea, il master universitario di primo livello in Progettazione e organizzazione di fiere, eventi e congressi, promosso da Accademia Fiera Milano insieme all'Università ... Riporta ansa.it

Fondazione Fiera Milano, Aula Lombardia ratifica nomina Bozzetti - Giovanni Bozzetti è il nuovo presidente della Fondazione Fiera Milano. Riporta msn.com