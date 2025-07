Abusivismo balneare commercio prodotti contraffatti e verifiche nei locali | denunce e sanzioni

PORTO CESAREO – Lotta all’abusivismo balneare, alla contraffazione e alle violazioni amministrative negli esercizi commerciali al centro dei controlli ad alto impatto sul territorio di Porto Cesareo. Le verifiche, col coinvolgimento della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: abusivismo - balneare - verifiche - commercio

Controlli a largo raggio a Riposto, multati ambulanti abusivi e sequestrata droga in un complesso popolare.

Lotta all’abusivismo. Procollo per la legalità firmato da Finanza e ... - Procollo per la legalità firmato da Finanza e Camera di commercio 17 gen 2024 REDAZIONE MASSA CARRARA La Nazione Massa Carrara Cronaca ... Come scrive lanazione.it

Padova. L’abusivismo e la contraffazione costano mezzo miliardo alle ... - Consapevole o meno che siano, abusivismo contraffazione e criminalità costano al mondo del commercio di Padova, in un anno, mezzo miliardo di euro. Segnala ilgazzettino.it