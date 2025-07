Abusi sessuali ai danni di una bimba | in carcere un 39enne

LUCCA – Nel pomeriggio di ieri (30 luglio) i carabinieri della stazione di San Concordio hanno arrestato un uomo di 39 anni, cittadino extra Ue domiciliato a Lucca, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Lucca su richiesta della locale procura. L’accusa è di violenza sessuale aggravata ai danni di una bambina. L’indagine è scattata il 17 luglio, dopo la denuncia presentata dal padre della piccola. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quella mattina i genitori avevano affidato la figlia a un’amica per motivi di lavoro. La donna, dovendo uscire per delle commissioni, avrebbe lasciato la bambina per circa mezz’ora in compagnia di un 39enne connazionale che ospitava temporaneamente in casa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

