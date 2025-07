Abusa sessualmente di due bambini i genitori organizzano un raid punitivo | 56enne in carcere

Avrebbe abusato di due ragazzini di circa 11 anni, costringendoli a praticare e subire atti sessuali e, in un caso, a registrare anche video intimi. Con queste accuse, un uomo di 56 anni è finito in carcere ieri, 30 luglio. Si attende l'udienza di convalida da parte del gip.I fatti sarebbero. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: carcere - abusa - sessualmente - bambini

Abusa della figlia di una connazionale: sei anni di carcere a cinese, poi l’espulsione - Sei anni di reclusione ed espulsione immediata una volta scontata la pena. Così si è concluso ieri il processo per un cinese di 54 anni, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una connazionale di 14 anni.

Abusa della figlia della convivente, condannato a 7 anni di carcere - Sette anni di reclusione per un 60enne di Cava, condannato per abusi sulla figlia minorenne della convivente.

Napoli, abusa di un ragazzino nel carcere di Nisida: arrestato agente della Penitenziaria - Arrestato con l’accusa di aver abusato sessualmente di un minorenne nell’istituto penale minorile di Nisida.

Abusa sessualmente di due bambini, i genitori organizzano un raid punitivo: 56enne in carcere; Violenza sessuale, arrestata la prof di sostegno aggredita a scuola da un gruppo di genitori; Gli abusi sui bambini, la “saletta”: la brutta storia dell'insegnante arrestata.

Lucca, abusa sessualmente di una bambina: lei racconta tutto ai genitori, arrestato un 39enne - Quest’ultima, però, esce a sua volta per delle veloci commissioni, lasciando la piccola per circa mezz’ora in compagnia dell'uomo che ... Segnala corrierefiorentino.corriere.it

Abusa di una bimba che gli viene affidata: in carcere per violenza sessuale - A sporgere denuncia il padre dopo il racconto della bambina al ritorno a casa ... Da luccaindiretta.it