Abbiamo testato il trapano Parkside che ha trainato un Airbus A380

L'ultimo modello a batteria è entrato nel Guinness dei primati con un'impresa: muovere un aereo da 300 tonnellate. Ma non è solo show, questo attrezzo è un piccolo gioiello tech per il fai-da-te.

