Abbas | Stato Palestinadecisione storica

2.09 Il presidente palestinese Mahmoud Abbas saluta come "storica" e "corag giosa" la decisione del Canada di riconoscere lo Stato di Palestina a settembre. Una decisione che "rafforzerĂ la pace, la stabilitĂ e la sicurezza nella regione" ha detto Abbas durante una telefonata col premier canadese Mark Carney secondo l'agenzia palestinese Wafa. "Questa posizione coraggiosa arriva in un momento storico critico per salvare la soluzione dei due Stati", ha aggiunto Abbas.. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it