Abbandono degli studi abuso di droga e reati in aumento | a Palermo il disagio giovanile è un intreccio catastrofico

A Palermo si nasce sempre di meno, poi quando si viene al mondo il percorso verso la maggiore età è pieno di insidie, già sin dai primi anni di vita. Tra famiglie talvolta disattente e istituzioni non efficaci, il cammino si complica ulteriormente da ragazzini. C'è chi non studia, chi fa abuso di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Abbandono degli studi, abuso di droga e reati in aumento: a Palermo il disagio giovanile è un "intreccio catastrofico" - Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune, Giovanna Perricone, nella relazione annuale analizza dati e motivazioni del disagio giovanile. Come scrive palermotoday.it

