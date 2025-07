A Venezia82 docu-film di Pistolini Francesco de Gregori Nevergreen

Roma, 31 lug. (askanews) – Il docufilm “Francesco de Gregori. Nevergreen”, prodotto da Our films, societĂ del gruppo Mediawan, Friends TV, Darallouche e Caravan, verrĂ presentato in anteprima alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Fuori Concorso – Speciale Cinema e Musica. ArriverĂ poi al cinema come evento speciale per Nexo Studios dall’11 al 17 settembre. Prevendite ed elenco sale disponibili dall’8 agosto sul sito nexostudios.it. Nel suo fare musica, dieci mesi orsono Francesco De Gregori ha scelto un punto di partenza insolito: ha deciso di suonare per un mese, tutte le sere, in un piccolo teatro di Milano, l’Out Off, presentando le canzoni meno conosciute del proprio repertorio – o addirittura le “perfette sconosciute”, le nevergreen, mai insignite del titolo di “evergreen” – ogni volta con una scaletta diversa, condividendone alcune con degli ospiti a sorpresa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it