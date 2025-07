A Treviso esche al prosecco contro i topi | I sorci si abituano ai gusti del territorio

A Treviso ci sono 10 topi per ogni abitante. No, non nel senso che l’abitante si tiene in casa dieci topi ma che la media è questa, contando una popolazione di 800 roditori. Per derattizzare è arrivata l’idea di trappole “al prosecco”. Ci ha pensato la “Mayer Braun” di Carbonera (Treviso) e l’obiettivo è evitare che la popolazione si allarghi ma senza danneggiare l’ecosistema. Quindi l’azienda specializzata (hanno derattizzato New York) ha pensato “di utilizzare l’uva del prosecco per metterla all’interno delle nostre esche. Il topo si abitua ai gusti del territorio, mangia i rifiuti, ed è attratto da tutto quello che l’uomo ha scoperto; quindi abbiamo pensato di creare una un’abbinata con con questa uva”, dice Barbara Donadon, ceo della Mayer Braun. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Treviso esche al prosecco contro i topi: “I sorci si abituano ai gusti del territorio”

