A ‘Segreti d’autore’ sabato arriva Fabrizio Bentivoglio

Tempo di lettura: 2 minuti Il 2 agosto a ‘Segreti d’Autore’ – il festival in corso a Sessa Cilento – è la giornata di Fabrizio Bentivoglio. Alle 21.30 l’attore milanese, vincitore di tre David di Donatello, si racconterĂ in un incontro con Nadia Baldi, ripercorrendo i momenti salienti di una carriera che lo ha visto protagonista anche come regista e sceneggiatore. E proprio “Lascia perdere, Johnny!”, il film che segnò nel 2007 il suo esordio nella regia di un lungometraggio, sarĂ proiettato alle ore 22. La storia, ambientata a Caserta nel 1976, è quella di Faustino, giovane e aspirante chitarrista in cerca di ingaggio e di un modo per evitare il servizio militare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Š Anteprima24.it - A ‘Segreti d’autore’ sabato arriva Fabrizio Bentivoglio

In questa notizia si parla di: segreti - autore - fabrizio - bentivoglio

Festival Segreti d’Autore 2025: Un’edizione da non perdere! - Dal 27 luglio al 10 agosto 2025, il suggestivo Palazzo Coppola di Valle di Sessa Cilento si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, creatività e cultura grazie al Festival Segreti d'Autore.

Al via la XV edizione del Festival “Segreti d’Autore” a Valle di Sessa Cilento - Dal 27 luglio al 10 agosto, il meraviglioso Palazzo Coppola si trasforma nel cuore pulsante della cultura e dell’arte grazie alla quindicesima edizione del Festival "Segreti d'Autore".

“Segreti d’Autore”: musica, erbe e biodiversità per una serata “Spontanea” tra gusto e conoscenza nel Cilento - Una serata “Spontanea”, all’insegna della buona musica e del buon cibo del territorio. Tutto questo promette il programma di lunedì 28 luglio a “Segreti d’Autore”, il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi dedicato ad Ambiente, Scienze, Arti e Legalità , organizzato da Teatro Segreto, in collaborazione con Run Film e le associazioni The cult e ArticolArt.

LA RASSEGNA - Il 2 agosto Fabrizio Bentivoglio ospite a Segreti d'Autore https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnapolimagazine.com%2Fcultura-gossip%2Farticolo%2Fla-rassegna-il-2-agosto-fabrizio-bentivoglio-ospite-a-segreti-d-autore-31-07-2 Vai su X

«Segreti d’autore» nel Cilento interno: il festival di Palazzo Coppola e Valle; A Marcorè e Insinna il premio segreti d'autore - - Quotidiano di Informazioni Online; LA RASSEGNA - Il 2 agosto Fabrizio Bentivoglio ospite a Segreti d'Autore.

Festival Segreti d’autore premio a Neri Marcorè: “Talento ad ampio raggio” - Sessa Cilento la quindicesima edizione della rassegna ideata da Ruggero Cappuccio e diretta da Nadia Baldi. Come scrive napoli.repubblica.it

Cilento, a Palazzo Coppola torna “Segreti d'autore”: tra musica, libri , mostre, spettacoli e buon cibo - Ventotto eventi, quattro mostre, due premi e tanti appuntamenti da non perdere, dal 27 luglio al 10 agosto. Scrive msn.com