A Rimini le imprese straniere crescono più della media Nazionale nell' ultimo anno incremento del 3%

Al 30 giugno 2025 in provincia di Rimini si contano 5.109 imprese straniere attive, che costituiscono il 14,7% del totale delle imprese (14,5% in Emilia-Romagna e 11,9% in Italia); nel confronto con il 30 giugno 2024 si rileva un aumento delle imprese straniere del 3,0%, superiore alla variazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: imprese - straniere - rimini - crescono

Più 180 imprese straniere, Piacenza si conferma seconda in regione: superata quota 4mila - La provincia di Piacenza nel primo trimestre 2025 guadagna 180 imprese straniere rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Presidente Cedrus: Cina offre molte nuove opportunita’ a imprese straniere - “Facciamo affari in Cina da oltre 13 anni. E le nostre aspettative sono state soddisfatte, sia per quanto riguarda le politiche governative, sia per quanto riguarda le norme e i regolamenti, sia per quanto riguarda l’apertura”, ha dichiarato Rani Tarek Jarkas, presidente del gruppo Cedrus.

Domina il settore delle costruzioni, si registra in provincia una crescita del 4,5% delle imprese straniere - Si registra un forte incremento annuo delle imprese straniere attive in Romagna e nella provincia di Forlì-Cesena a fine giugno 2025, un aumento superiore alla crescita regionale e nazionale.

A Rimini le imprese straniere crescono più della media Nazionale, nell'ultimo anno incremento del 3%; Incremento annuo delle imprese straniere attive nel territorio Romagna; La fotografia della popolazione: a Rimini il 13% dei residenti sono stranieri.

Camera Commercio Romagna: in provincia di Rimini attive 5.109 imprese straniere - Salgono le imprese stranieri sia in Romagna che in provincia di Rimini. Si legge su chiamamicitta.it

Domina il settore delle costruzioni, si registra in provincia una crescita del 4,5% delle imprese straniere - 279 imprese straniere attive, che costituiscono il 12,1% del totale delle imprese attive ... Secondo cesenatoday.it