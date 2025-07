A pranzo, cena, pizza e aperitivo. Pazzi per il Falerio, re delle Marche.

La consueta grande partecipazione di pubblico ha concluso il 21esimo concorso ‘aMare il Falerio’, evento che promuove e valorizza uno dei vini locali più amati del centro Italia, organizzato da Confartigianato Macerata-Ascoli Piceno-Fermo con Ais Marche e il patrocinio del Comune. Nella giornata conclusiva, il sindaco Massimiliano Ciarpella, Stefano Isidori (Ais Marche), Piero De Santis e Milena Sebastiani per la Confartigianato, hanno premiato i vincitori tra le diciassette aziende produttrici di Falerio e i ristoranti che hanno proposto piatti in abbinamento, mentre hanno proposto aperitivi gastronomici abbinati alle diciannove etichette in gara i locali del centro città : La Cantina delle Marche; Il Mondo della Pasta; Bar Desiderio; Torrefazione Trobbiani; Vineria dei Sottofossari; Botanico Bistrò; Pizzeria Vecchia Porto; Richard’s Bbq; Juta Caffè Speciality; Polpette & Pampero; 3 in Bottega; Bar Caffetteria La Piazzetta; L’Angolo Buono; Pizza che Passione; Sapori del Borgo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

