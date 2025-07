A Montesilvano potenziato il servizio della linea 16 degli autobus di Tua | le novità

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha annunciato il potenziamento e alcune modifiche alla linea urbana 16 degli autobus Tua. De Martinis esprime soddisfazione parlando di un'iniziativa che viene incontro alle esigenze dei cittadini:"A partire da lunedì 4 agosto, il percorso urbano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

