In Giappone. Il 6 agosto prossimo ricorrerà l’80° anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima. Nella città dove furono uccise all’istante 78mila persone, un ragazzo 12enne guida i turisti che visitano il parco della pace, per non dimenticare l’ orrore della guerra. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - A Hiroshima il 12enne che insegna la pace