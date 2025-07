a fanano vince il modena ma la pistoiese non sfigura

Coraggio e personalità . È una Pistoiese spigliata e propositiva, soprattutto nel primo tempo, quella scesa in campo ieri pomeriggio al Lotta di Fanano contro il Modena. Un primo test amichevole che ha visto gli arancioni uscire sconfitti per 4-1, anche se in gare del genere il punteggio è l’ultimo aspetto da valutare, considerando anche che i gialloblu sono una formazione di Serie B. Sono diversi i segnali positivi che il tecnico Andreucci può portare a casa in vista delle prossime uscite, sia dal punto di vista collettivo che dei singoli. Bertolo, oltre a siglare il gol del vantaggio, ha dato garanzie al reparto difensivo, mentre Alluci e Biagi hanno offerto le necessarie geometrie nella zona nevralgica del campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

