A che ora Musetti-Michelsen oggi ATP Toronto 2025 | programma tv streaming

Oggi, giovedì 31 luglio, Lorenzo Musetti affronterĂ lo statunitens e Alex Michelsen nell’incontro valido per il terzo turno del Masters1000 di Toronto. Sul cemento canadese, il toscano vorrĂ dare continuitĂ a quanto messo in mostra all’esordio contro l’australiano James Duckworth. Sul cemento, il tennis dell’azzurro fatica a emergere, ma c’è la volontĂ di cambiare lo spartito. Dopo la semifinale del Roland Garros a Parigi che ha dovuto concludere anzitempo per un problema alla coscia sinistra, Lorenzo ha fatto fatica a ritrovare il proprio tennis, dovendo saltare tutti i tornei in preparazione sull’erba e, una volta a Londra, dovendo fare i conti con un virus a livello gastrointestinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

