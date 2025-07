Oggi, giovedì 31 luglio, si giocheranno i primi otto sedicesimi del torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso a Toronto, in Canada: impegno davvero complicato per l’ azzurro Matteo Arnaldi, che se la vedrà con il numero 1 del seeding, il tedesco Alexander Zverev. Il match sarà il terzo e penultimo di giornata sul Centre Court, con il programma che si aprirà alle ore 18.30 italiane. Prima del match tra Arnaldi e Zverev, previsto comunque non prima dell’1.00 ora italiana, si giocheranno, nell’ordine, Musetti-Michelsen e Borges-Ruud. La sfida tra Arnaldi e Zverev dell’ATP Masters 1000 di Toronto sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora Arnaldi-Zverev oggi, ATP Toronto 2025: programma, tv, streaming