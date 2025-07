A Casa Bruschi aperture gratuite brindisi aspettando i fuochi d' artificio e Jazz and Wine

Arezzo, 31 luglio 2025 – E venti, Jazz e visite ad arte caratterizzeranno l'agosto da vivere alla Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo. Domenica 3 agosto per l'iniziativa “Domenica al Museo” entrata gratuita in linea con l'iniziativa del Ministero della Cultura e con le Gallerie d'Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo. Alle 11 e alle 17 visite guidate “Il giro del mondo in Casa Bruschi”: un esperimento per toccare, in un viaggio fantastico, i cinque continenti attraverso le opere d'arte custodite all'interno del museo con in ogni tappa un paese, cultura e tradizione da scoprire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

