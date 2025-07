A Bari l’aperitivo ecologico per ripulire la spiaggia da mozziconi e microrifiuti

Giovedì 31 luglio, alle 18, sulla spiaggia pubblica di Pane e Pomodoro a Bari, si terrĂ il primo aperitivo ecologico aperto a tutti, al termine di una raccolta di mozziconi di sigarette e microrifiuti promossa dall’associazione PlasticFree Puglia e supportata dalle realtĂ locali BarProject. 🔗 Leggi su Baritoday.it

