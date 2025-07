70mila giovani a San Pietro per il Giubileo | preghiera con Zuppi e un messaggio di pace

Un incontro nazionale di fede e speranza. Settantamila giovani provenienti da tutte le regioni italiane si ritroveranno questa sera, 31 luglio, in Piazza San Pietro per partecipare al Giubileo dei Giovani, un evento promosso dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana). A guidare il momento di preghiera sarà il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Ad accompagnare i ragazzi ci saranno 120 Vescovi, insieme a sacerdoti, religiosi, religiose, educatori e animatori. I partecipanti provengono da parrocchie, movimenti ecclesiali, associazioni e istituti religiosi di tutta Italia.

