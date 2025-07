3DS DSi AKMenu-Next v1.71 | Novità Bug Fix e Come Installarlo

AKMenu-Next v1.7.1 è ora disponibile, portando con sé alcuni importanti miglioramenti e correzioni. Questo frontend per nds-bootstrap, basato sulla porta akmenu4 di lifehackerhansol, continua a evolversi per offrire un’esperienza migliore agli utenti di flashcard e modding su Nintendo DS, DSi e 3DS. Novità principali. nds-bootstrap non è più incluso. Una delle modifiche più significative in questa versione è che nds-bootstrap non è più incluso nel pacchetto di AKMenu-Next. Questo cambiamento è stato implementato per garantire che gli utenti utilizzino sempre l’ultima versione disponibile di nds-bootstrap, evitando così problemi di compatibilità. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

