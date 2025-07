31 luglio vacanze ‘salate’ in Toscana La guida su come viaggiare risparmiando

Firenze, 31 luglio 2025 – La Toscana è tra le mete preferite per le vacanze, ma anche tra le più salate. Secondo l’Osservatorio Federconsumatori, una settimana di ferie per una famiglia di quattro persone può arrivare a costare 6.539 euro al mare, 4.779 euro in montagna e oltre 6.300 euro per una crociera. Cifre da capogiro, alle quali va aggiunto un rincaro medio del 3% in Toscana rispetto alle altre regioni italiane. Anche per i campeggi non va meglio: una settimana in tenda costa 1660 euro e la nostra regione è terza in Italia per caro-campeggi. Le vacanze estive continuano però a rappresentare una priorità per la maggior parte degli italiani, che pur di non rinunciare al piacere di viaggiare scelgono di risparmiare con costanza durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 31 luglio, vacanze ‘salate’ in Toscana. La guida su come viaggiare risparmiando

