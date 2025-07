19enne salernitano trovato carbonizzato in una scarpata | indagini in corso

È avvolta dal dolore Scario, frazione di San Giovanni a Piro, dopo il tragico ritrovamento del corpo senza vita di un 19enne del posto, rinvenuto completamente carbonizzato in una scarpata lungo la statale 18 Tirrena Inferiore, nei pressi del Canale di Mezzanotte, al confine tra Sapri e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il corpo carbonizzato di un giovane di 19 anni è stato ritrovato in un dirupo a Maratea (Potenza) nella tarda serata di mercoledì 30 luglio in un'area in cui c'era stato un incendio.

