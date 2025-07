14 azioni per ricordarvi che Pogba era onnipotente.

Paul Pogba ha ancora 32 anni. Non ci si crede. È uno di quei giocatori che non sembrano invecchiare mai, come Donnarumma che ne ha ancora 26. La causa è la loro precocità : sono venuti fuori talmente giovani che hanno fatto in tempo ad attraversare troppe ere della nostra vita; e siccome il tempo è un concetto malleabile, ci sembra passata un’eternità da quando Pogba su un campo da calcio era onnipotente. Lo ricordiamo, quel periodo? O meglio: la ricordiamo quella sensazione? Un colpo d’occhio anche solo puramente visivo. Paul Pogba, la sua andatura, la sua statura, totem in mezzo al campo. La facilità con cui sembrava superare gli avversari e fare in campo sostanzialmente tutto. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

