Zverev | Sinner e Alcaraz si possono sconfiggere

Toronto, 30 luglio 2025 – È iniziato il Masters 1000 di Toronto, il primo grande torneo sul cemento americano che anticipa l'ultimo slam stagionale, ovvero US Open. Il tabellone non è particolarmente difficile, dato che ci sono delle assenze eccellenti: sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz hanno preferito non partecipare al torneo per ricaricare le batterie in vista dell'ultimo torneo del Grande Slam, dopo le fatiche del Roland Garros e di Wimbledon, dove sono arrivati in finale in entrambe le occasioni. Oltre l'italiano e lo spagnolo, anche altri hanno preferito saltare l'appuntamento con il Masters 1000 canadese, come Novak Djokovic e Jack Draper. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già. Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Carlos Alcaraz ammette: “Ho bisogno di Sinner per esprimere il mio miglior tennis” - Carlos Alcaraz ha iniziato bene il proprio percorso negli Internazionali d’Italia 2025. Lo spagnolo (n.

Sinner rimonta Paul e vola in finale agli Internazionali, super sfida con Alcaraz che ha battuto Musetti - ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner vola in finale agli Internazionali d’Italia 2025. Il numero 1 del mondo batte in rimonta Tommy Paul: 1-6 6-0 6-3 il punteggio in favore del tre volte campione Slam che, dopo una partenza a rilento, è salito progressivamente di colpi chiudendo i conti in un’ora e 43 minuti.

