Zootropolis 2 promette nuove avventure e un pizzico di terapia per i nostri intrepidi agenti, Judy Hopps (doppiata da Ginnifer Goodwin) e Nick Wilde (Jason Bateman). Nel nuovo trailer, diffuso mercoledì 30 luglio da Walt Disney Animation Studios, scopriamo che la dinamica coppia di poliziotti di Zootropolis si trova ad affrontare non solo un caso impegnativo, ma anche sessioni di terapia per partner per imparare a collaborare al meglio. Il fulcro del nuovo mistero è Gary De’Snake, un serpente doppiato da Ke Huy Quan, la cui inaspettata comparsa a Zootropolis getta scompiglio. Come fa notare Nick, i serpenti non sono affatto comuni in città . 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Zootropolis 2: Online il nuovo divertente trailer del film!

