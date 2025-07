Zootropolis 2 | nuovi trailer e poster

Il nuovo trailer e il poster di Zootropolis 2, la nuova avventura targata Walt Disney Animation Studios, che arriverĂ nelle sale italiane il 26 novembre. Dopo aver risolto il caso piĂą importante della storia di Zootropolis, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde scoprono che la loro collaborazione non è così solida come pensavano quando il capo Bogo ordina loro di unirsi al programma di consulenza “colleghi in crisi”. Nel momento in cui si ritrovano sulle tracce di un mistero legato all’arrivo di un serpente velenoso nella metropoli animale, non ci vuole molto perchĂ© la loro collaborazione venga messa alla prova. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

