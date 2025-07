Zootropolis 2 | Il trailer del nuovo film d’animazione Disney

Disney ha svelato il trailer ufficiale di Zootropolis 2, il sequel del film d’animazione che ha vinto l’Oscar di categoria nel 2016. La nuova avventura “bestiale” targata Walt Disney Animation Studios porterĂ sul grande schermo i primi problemi della nuova coppia di colleghi poliziotti formata da Judy Hopps e Nick Wilde, ma anche l’introduzione di nuovi personaggi, come per esempio Gary De’Snake, Nibbles e la terapeuta animale Dott.ssa Fuzzby. Zootropolis 2 sarĂ distribuito nelle nostre sale a partire dal 26 novembre 2025. Zootropolis 2 Altre informazioni sul film. Dopo aver risolto il caso piĂą importante della storia di Zootropolis, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde scoprono che la loro collaborazione non è così solida come pensavano quando il capo Bogo ordina loro di unirsi al programma di consulenza “colleghi in crisi”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

