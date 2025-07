Zone rosse a Milano negata la sospensiva I giudici | prevale l’ordine pubblico

Milano – Le zone rosse restano attive. I giudici del Tar hanno respinto la richiesta di sospensiv a avanzata dalla Camera penale di Milano, dalle associazioni Asgi e Naga e dall’avvocata di un trentenne gambiano che l’11 aprile si è visto recapitare dalla Polfer un ordine di allontanamento dalla Centrale. Sulla base di una direttiva del Viminale, poco prima di Capodanno il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia, ha istituito il divieto di stazionamento in alcune zone della cittĂ per “soggetti che assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti” e già “destinatari di segnalazioni dell’autoritĂ giudiziaria” per reati come spaccio, furto o rapina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it