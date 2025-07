Zona Bianca Brindisi intervista il Ministro Tajani

Nuovo appuntamento questa sera, mercoledì 30 luglio, con Zona Bianca, il talk d’attualità condotto da Giuseppe Brindisi, in onda in prima serata su Rete 4. Argomenti e ospiti del 30 luglio 2025. In apertura di puntata, Giuseppe Brindisi intervista Antonio Tajani, Vicepremier e Ministro degli Esteri. Tra i temi della serata, l’intesa sui dazi USA-UE conclusa il 27 luglio dopo un incontro tra la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente americano Donald Trump. A seguire, il turismo: sempre più italiani si indebitano pur di concedersi una vacanza e scelgono di partire anche con risorse limitate, rinviando altre spese o facendo sacrifici economici per concedersi una pausa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Zona Bianca, Brindisi intervista il Ministro Tajani

